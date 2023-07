Uwięzieni przez PKP. Za oknem 33 st. C, a pociąg stanął w polu

Woda się skończyła, brak informacji, co dalej

Sęk w tym, że przez blisko dwie godziny nikt nie udzielił pasażerom informacji, co dalej? Załodze pechowego pociągu bardzo szybko skończyły się zapasy wody. Zdesperowani ludzie uciekli z pociągu, który przy panującym upale ok. 33 st. C nagrzał się nie do wytrzymania. Schronili się w pobliskim lesie. Tam czekali na komunikaty.