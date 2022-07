Pokazał, jak wyglądał hotel w Turcji. "Nie dajcie się zrobić w balona"

Co ciekawe, głos zabrało też sporo osób, które wypoczywały kiedyś w tym hotelu. Zdania były podzielone. "Byłam w tym hotelu cztery lata temu i nie miał nic wspólnego z tym co widać na filmiku", "Jestem w szoku. Byłam w tym hotelu dwa lata temu i mega go polecam. Czystość, jedzenie, standard - wszystko", "Byłem w nim w maju. Blok obok niezbyt ładny, ale co to przeszkadza? Odpływy fakt poniszczone. Za to mają pyszne jedzenie oraz najlepszą obsługę ever" - czytamy.