Pokazał nagranie z hotelu. "Czegoś takiego w życiu nie widziałem".

Hotelowe savoir vivre to grząski teren do dyskusji. Pracownik hotelu pokazał na TikToku, jak wyglądał pokój po opuszczeniu go przez gości. - Pokój hotelowy, który wygląda jakby przez jego środek przeszło tornado - mówi autor nagrania. Pod materiałem rozgorzała dyskusja. Dla niektórych taki widok to norma.