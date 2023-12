Hiszpańska perełka przyciąga turystów. Wielu przyjeżdża, by zjeść słynnego prosiaka

Magia jedzenia w Segowii

Renoma gastronomiczna Segowii jest znana w całej Hiszpanii, a dziś jej dania mają ten sam wspólny mianownik, co kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu. Segowiańskie jedzenie wywodzi się z chłopskiej historii, kiedy to porcje były bardzo obfite i do gotowania używano wszystkiego, co było pod ręką dostępne. Dlatego też jednym z czołowych dań jest gulasz, jednogarnkowa potrawa, w której znajdują się różne rodzaje mięs, kiełbas i warzyw i strączków czyli wszystkiego co pod ręką w domu można znaleźć.