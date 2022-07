Pokazał zdjęcie tłumów na Śnieżce. "Takie obrazki już nie powinny dziwić"

Co więcej, warto wspomnieć, że sam Karkonoski Park Narodowy apelował do turystów, aby omijali w wakacje Śnieżkę. Zainicjowano nawet akcję #WeekendBezŚnieżki, która ma zachęcić do wybrania się w inne atrakcyjne miejsca w pobliżu Karkonoszy, które położone są z dala od najbardziej zatłoczonych szlaków.