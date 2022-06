Zmiany na Śnieżce. "Nie jest to dla naszej wygody"

W sezonie letnim Karkonoski Park Narodowy przyciąga prawdziwe tłumy turystów, w ubiegłym roku było to odpowiednio - ponad 330 tys. w lipcu i niemal 340 tys. w sierpniu. Wiele osób za cel obiera Śnieżkę, czyli najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów - dziennie potrafi wejść na nią ok. 10 tys. osób, co powoduje nawet tworzenie się kolejek i zatorów.