Pokazali zdjęcia z Babiej Góry. "Prosimy o nielekceważenie Królowej Beskidów"

Apel do turystów

Pracownicy parku zaapelowali do turystów, którzy planują wycieczkę w góry, by byli ostrożni i odpowiednio się przygotowali do wyprawy. "Prosimy o nielekceważenie Królowej Beskidów i właściwy ubiór, wyposażenie oraz dużą dozę wyobraźni, by wyprawa zakończyła się szczęśliwie" - czytamy.