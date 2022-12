Zima w górach. O tym musimy pamiętać

Sama motywacja i chęci do wspinaczki nie wystarczą, jeśli nie będziemy przestrzegać zasad bezpiecznego pobytu w górach. Brak odpowiedniego sprzętu, ignorowanie ostrzeżeń o lawinach czy bezmyślne wchodzenie na zamarznięte jeziora to dobrowolne proszenie się o kłopoty. Co zatem koniecznie trzeba wziąć ze sobą, wybierając się w góry, by zapewnić sobie większe bezpieczeństwo?