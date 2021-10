Polacy stawiają na jeden termin. "Nawet 8 tys. za noc"

Ze względu na pandemię Polacy są ostrożni z planowaniem zimowego wypoczynku. Zarówno turyści, jak i branża boją się ponownego lockdownu. Wyjątkiem jest sylwester. "Zapytań jest kolosalnie dużo. Nikt nie czeka do ostatniej chwili, bo wtedy w Zakopanem będzie płacił 6 czy 8 tys. za noc. Nikogo na to nie stać. To jest jedyny weekend w roku, gdy trzeba bukować dużo wcześniej" - mówił w programie WP "Newsroom Tomasz Machała, prezes portalu Nocowanie.pl.