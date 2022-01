Emirates z kolejną wyjątkową reklamą. To nie fotomontaż

Expo 2020 potrwa do 31 marca 2022 roku. Podczas targów prezentowany jest ludzki postęp i najnowsze osiągnięcia w technologii, kulturze, sztuce i muzyce, gastronomii, sporcie oraz w wielu innych dziedzinach. To ponad 190 pawilonów narodowych, które zapraszają do odwiedzenia i doświadczenia rozmaitych kultur.