Poleciała na europejską wyspę. "Taniej i bardziej komfortowo"

Urlop u podnóży wulkanu to świetne przeżycie. Można tego doświadczyć, zwiedzając Sycylię. Istnieje możliwość poruszania się po wyspie transportem publicznym, bo miasta są świetnie skomunikowane, ale wypożyczenie auta jest znacznie wygodniejszą opcją. - Jeśli ktoś wybiera się z rodziną, dziećmi, większą grupą to taniej i bardziej komfortowo wyjdzie wynajem auta. Będzie to lepsze rozwiązanie także w przypadku upałów (...). Ceny wynajmu są przystępne, trzeba tylko uważać na drobne szczegóły przy rezerwacji - przyznała Monika Sikorska w programie "Newsroom WP".