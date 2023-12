Poleciałem w klasie biznes Emirates. Szampan leje się strumieniami [RELACJA]

W Dubaj po niezłym przyjęciu

Mając porównanie do podobnych klas w innych liniach, na pewno na plus wyróżnia się niezwykle pracowita obsługa. Brudne naczynia czy puste szklanki i kieliszki nie pozostawały z pasażerem dłużej niż parę minut. Wśród minusów na pewno jest wspomniany przez mnie układ foteli oraz brak kosmetyczek dla pasażerów (w zamian za to w toaletach klasy biznes są udostępnione koszyki z zestawami dentystycznymi i kremami do rak i twarzy, która można zabrać oraz dwie wody toaletowe Bulgari do ogólnego użytku).