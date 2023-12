Łódka zamiast choinki. Tradycje w tym europejskim kraju zaskakują

Grecy nie obchodzą Wigilii

W przeciwieństwie do polskiej tradycji, gdzie najbardziej celebrowanym dniem jest Wigilia, w Grecji kulminującym momentem obchodów jest 25 grudnia. Wówczas to całe rodziny zasiadają do uczty bożonarodzeniowej. Tego dnia Grecy, podobnie jak Polacy, przełamują się Chlebem Chrystusa, ale nie ma on postaci typowego opłatka.