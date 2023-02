Policjanci z Zakopanego uratowali turystkę. 42-latka pokłóciła się z mężem

Policjanci podeszli do kobiety. Okazało się, że nic jej nie jest, a w krótkiej i szczerej rozmowie wyjaśniła funkcjonariuszom, że idzie po torach, bo po prostu wraca do domu, ponieważ pokłóciła się z mężem i nie zamierza dłużej zostać w Zakopanem. "Dało się zauważyć, że kobieta jest pod wpływem alkoholu" - czytamy we wpisie. W efekcie turystka została odprowadzona przez partol do miejsca zakwaterowania i oddana pod opiekę trzeźwej osoby.