Jeden z największych koszmarów Zakopanego. "Ludzie jakby z księżyca spadli"

Korki nad Podhalu: "Zakopane nie jest z gumy"

Wielu turystów skarży się na utrzymanie dróg w Zakopanem. Nie rozumieją, że nieodśnieżone ulice to niekoniecznie efekt niedopatrzenia służb. - Jadąc do miejscowości turystycznej, warto sprawdzić pewne informacje. Zakopane niestety, a może właśnie stety, bo jest to atrakcja dla turystów, utrzymuje drogi na biało, bo muszą po nich przejechać konie z saniami. Kuligi to niezwykle popularna atrakcja - zauważa Piżanowska.