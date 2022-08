Polka miała ostrą amunicję w plecaku. Chciała lecieć do Wielkiej Brytanii

Jeden weekend, dwóch pasażerów z amunicją

Na początku czerwca pisaliśmy o pasażerach, których zatrzymano w jeden weekend z amunicją w bagażu także na lotnisku w Krakowie. Co ciekawe, zdarzenia te nie były ze sobą powiązane. Mężczyzna leciał na urlop do Zadaru, a kobieta do Barcelony.