Polka na karaibskiej wyspie. "Marzyłam, aby móc co miesiąc być w innym miejscu"

Myślę, że najlepszym czasem będzie okres od grudnia do marca, czyli wtedy, kiedy w Europie trwa zima. Wówczas tutaj trwa sezon turystyczny, wszystko rozkwita, wyspa jest wręcz skąpana w zieleni. Jeśli spadnie deszcz, to naprawdę trwa to dosłownie kilka minut. Oczywiście w sezonie turystycznym trzeba liczyć się z tym, że spotkamy tutaj całkiem sporo przyjezdnych, jeśli więc ktoś chce tego uniknąć, to powinien zaplanować swój pobyt między majem, a sierpniem. Jeśli mogłabym coś doradzić, to żeby omijać sezon huraganowy, który trwa tutaj od września do końca października. Wówczas wiele miejsc jest po prostu zamkniętych, a sami mieszkańcy opuszczają wyspę.