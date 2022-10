Polka na Wyspach Zielonego Przylądka. "Tu wiele rzeczy dzieje się spontanicznie"

Minimalna pensja mieszkańców to odpowiednik ok. 120 euro (ok. 580 zł) miesięcznie. Większość osób na Sal pracuje w hotelach i zarabia przeciętnie ok. 200-350 euro (ok. 960-1,7 tys. zł). Biorąc pod uwagę, że ceny na miejscu są wysokie, jest to naprawdę bardzo niskie wynagrodzenie. Opłaty za prąd czy wodę są wyższe niż w Polsce. Ponadto często są przerwy w dostawach tych mediów.