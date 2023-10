Polka zamieszkała na egzotycznej wyspie. "Moje życie całkiem się zmieniło"

Wiadomo, że się bałyśmy. Tym bardziej że Jamajka jest owiana złą sławą w kwestii bezpieczeństwa. Ale na miejscu mocno się zaskoczyłyśmy. Przywitali nas bardzo pozytywni ludzie, z życzliwymi i sympatycznymi reakcjami i okazujący bezinteresowną pomoc. Okazało się, że absolutnie nie ma się czego bać. To jest fajny kraj, ze wspaniałymi i skorymi do pomocy mieszkańcami, którzy są do tego bardzo gościnni i chętnie pomagają obcokrajowcom. Ale tak, Jamajka jest egzotycznym krajem, a w tamtych czasach był jeszcze bardziej "egzotyczny", ze względu na to, że nie było bezpośrednich połączeń. Leciałyśmy łącznie chyba z czterema przesiadkami. Generalnie była to długa podróż. Teraz jest troszkę łatwiej.