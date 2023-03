Polka na Karaibach. "Tutaj nikt nikogo nie ocenia"

Absolutnie nie. W przeciwieństwie do karnawału w Rio de Janeiro, gdzie prezentują się szkoły tańca z wyszkolonymi niemal do perfekcji tancerkami, na Trynidadzie nie trzeba mieć żadnych umiejętności, aby wziąć udział w karnawale. Do bandu zapisujemy się, biorąc pod uwagę to, z kim chcemy się bawić.