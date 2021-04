Polska na czarnej liście USA. To już przesądzone

Departament Stanu odradza podróże do Polski

Większość Amerykanów i tak nie ma w czasie pandemii możliwości podróżowania do Unii Europejskiej z powodu nałożonych przez władze w Waszyngtonie ograniczeń. Bez specjalnego zezwolenia zakazane są przyloty do Stanów Zjednoczonych z większości państw Europy, Chin, Brazylii, Iranu i RPA.

Wjazd do USA dla Polaków

Od 26 stycznia 2021 r. cudzoziemcy, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w następujących krajach: Brazylia, Chiny, Iran, Republika Południowej Afryki, kraje Strefy Schengen (więc także i Polska), Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia, nie uzyskają prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie to obowiązuje do odwołania.