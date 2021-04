Boom na majówkę 2021. Polacy stawiają na kierunki "bliskie i ciepłe"

Po ponad roku pandemii Polacy zdecydowanie mają dość zamknięcia. Wraz z nadejściem wiosny postanowili tłumnie wyruszyć na urlop, a zamknięte hotele w kraju powodują, że siłą rzeczy stawiamy na zagranicę. W biurach podróży z dnia na dzień wzrasta zainteresowanie długim weekendem, a także późniejszymi majowymi terminami. Dokąd i za ile można się wybrać?

Polacy są stęsknieni wyjazdów jak nigdy. Biura podróży mają ręce pełne roboty, bo turyści nie zamierzają dłużej czekać i planują licznie majowe wyjazdy.

- Im bliżej majówki, tym coraz więcej Polaków decyduje się na zakup wyjazdu. W tym tygodniu spodziewamy się boomu zapytań i rezerwacji. Turyści najchętniej wybierają na majówkę Egipt i Turcję, ale o kierunki europejskie pytają coraz częściej - mówi Klaudyna Fudala z Wakacje.pl.

Polacy rezerwują wyjazdy na samą majówkę, ale także na inne terminy w maju. Szczególnie, że żeby wygrzać się w słońcu wcale nie musimy lecieć aż do Egiptu. W maju także na południu Europy możemy liczyć na wysokie temperatury i turyści chętnie to wykorzystują planując wyjazdy w najbliższych tygodniach.

- Zamknięte hotele w Polsce, zmienna pogoda i szereg zabezpieczeń wyjazdów zorganizowanych, od ochrony kosztów leczenia po zabezpieczenia pieniędzy i wyjazdu sprawiają, że nabieramy większego zaufania i śmiałości do wyjazdów, bo chęć niezmiennie jest. Możemy zaobserwować, że turyści wybierają kierunki według klucza: "blisko i ciepło" - dodaje Fudala.

Majówka 2021 w Chorwacji - samochodem

Ze względu na obostrzenia wielu turystów stawia na urlop własnym samochodem. Wśród kierunków dostępnych z Polski z dojazdem własnym królową majówki ma szansę zostać Chorwacja. Dojazd z Polski nie zajmuje dużo czasu, a na miejscu możemy liczyć na dużo słońca i przyjemne temperatury.

7-dniowy pobyt w Chorwacji bez wyżywienia zarezerwujemy już od 400 zł. Pakiety all inclusive z dojazdem własnym kosztują od 1000 zł.

Do budżetu wakacyjnego należy doliczyć koszty testu. W przypadku Chorwacji wymagany jest negatywny wynik badania, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem. Może to być zarówno test PCR, jak i tańszy test antygenowy (ok. 160-200 zł). Na ten moment osoby, które wjechały na podstawie szybkiego testu antygenowego, a będą przebywać w Chorwacji dłużej niż 10 dni, mają obowiązek powtórzenia testu przed upływem dziesiątego dnia, licząc od dnia wykonania testu okazanego na granicy.

Getty Images Chorwacja zaczyna sezon z przytupem Źródło: Getty Images

- To bardzo dobra informacja, że na majówkę możemy się do Chorwacji wybrać z negatywnym wynikiem tańszego i szybkiego testu antygenowego, a nie jak dotychczas PCR. To szczególnie cenna wiadomość dla osób, które wybiorą się do Chorwacji last minute, bo wynik testu mamy już po ok. 15 minutach - mówi Klaudyna Fudala.

Z testów zwolnione są dzieci do lat 7, a także osoby, które odbyły pełen cykl szczepień (i od ostatniej dawki minęło 14 dni) lub przechorowały koronawirusa w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Majówka 2021 bez testu - odwiedź Albanię

Tanie oferty z dojazdem własnym znajdziemy także w Albanii, Czarnogórze i Bułgarii, ale tutaj trasa zajmuje więcej czasu niż do Chorwacji.

W przypadku Albanii jest to jednak coś za coś. W podróży spędzimy parę godzin więcej, ale z kolei unikniemy konieczności robienia testu. Albania należy do nielicznych krajów, które nie wymagają badania przed wjazdem.

Tydzień w Albanii bez wyżywienia spędzimy już za 600 zł. Oferty z wyżywieniem (2 posiłki dziennie) rozpoczynają się od ok. 1000 zł, a all inclusive od 1700 zł.

Majówka 2021 w Europie - samolotem

Już wiemy, że na majówkę do Chorwacji można wybrać się samochodem, ale opcja z lotem samolotem również jest dostępna. - Polacy co roku bardzo licznie odwiedzają Chorwację i rezerwacje wyjazdów na majówkę pokazują, że i w tym roku chętnie się tam wybierzemy. Co ważne, w ofercie biur podróży znajdziemy oferty zarówno z dojazdem własnym, jak i z wylotem z Polski - mówi Klaudyna Fudala.

Tygodniowy wyjazd z przelotem i bez wyżywienia kosztuje od 1500 zł, z all inclusive z kolei od ok. 2 tys. zł.

Cały czas dostępne są także Wyspy Kanaryjskie. Tygodniowy pobyt bez wyżywienia na Teneryfie znajdziemy od 2 tys. zł, a all inclusive od 2,5 tys. zł. Tutaj konieczny jest test PCR (ok.400-500 zł), robiony nie wcześniej niż 72 godziny przed wyjazdem. Dzieci poniżej 6. roku życia nie muszą przedstawiać wyniku badania na COVID-19.

Klasykiem majowym zawsze była dla Polaków Grecja. Ukochany kierunek rodaków otworzył się co prawda 19 kwietnia dla wszystkich krajów UE, ale na razie lotów czarterowych brak. Biura podróży przygotowały ofertę dopiero od 14 maja, czyli wcześniej zapowiadanego terminu otwarcia.

Na majówkę do Hellady możemy spróbować dostać się tanimi liniami - na początku miesiąca rusza kilka połączeń Ryanaira z polskich lotnisk - m.in. od 1 maja do Aten, od 3 maja na Kretę. Bilety kosztują od 89 zł w jedną stronę. Część biur podróży ma w swojej ofercie wyjazdy, które w pakiecie mają przelot właśnie tanimi liniami.

Warunkiem wjazdu do Grecji dla Polaków jest negatywny wynik testu na COVID-19, z czego zwalnia certyfikat szczepienia.

