Polska Stacja Antarktyczna rekrutuje pracowników. Dziura w życiorysie czy przygoda życia?

Ogłoszenie o pracy w Stacji Antarktycznej rozpala wyobraźnię Polaków. Spróbować może każdy. Jeśli znasz się na elektryce, informatyce, mechanice, chemii i wielu innych dziedzinach, masz szansę stać się członkiem wyprawy. – Taka przygoda zmienia człowieka na zawsze – mówi Dagmara Bożek-Andryszczak, autorka książki "Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna", która wraz z mężem spędziła rok w stacji im. Henryka Arctowskiego.

Rekrutacja na członków ekipy badawczej prowadzona jest co roku na wyprawę całoroczną oraz półroczną. Grupa zimowa pracować będzie w stacji od września do listopada br. Potrzebni są: kierownik wyprawy, energetyk, elektryk, mechanik samochodowy, operator PTS, informatyk, elektronik, ratownik medyczny, łącznościowiec, laborant, obserwator ekologiczny, obserwator morski, obserwator hydrochemiczny i glacjologiczny. Na półroczną wyprawę (od maja do listopada) mogą się wybrać: kucharze, załoga łodzi typu RiB z doświadczeniem na morzu oraz obserwatorzy do monitoringu ptaków i ssaków płetwonogich i monitoringu hydrologicznego. W ogłoszeniu nie brakuje ostrzeżenia, że podczas pobytu w stacji "wszyscy robią wszystko" i najważniejsza jest praca zespołowa.