Polska wieś podbija sieć. Wszystko przez jedno zdjęcie

To właśnie na Szlaku Orlich Gniazd, siedem km od Sułoszowej, znajduje się słynny Zamek Pieskowa Skała, należący do Ojcowskiego Parku Narodowego i Maczuga Herkulesa. Wzdłuż Sułoszowej wytyczony jest również szlak "Via Regia", będący jedną z Dróg św. Jakuba prowadzących do sanktuarium w Santiago de Compostela.