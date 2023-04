Mroczna prawda o atrakcji turystycznej. "Powinna zostać potępiona"

Ciemna strona egipskiej turystyki

Kilka dni temu w mediach społecznościowych PETA, międzynarodowa organizacja, zrzeszająca ludzi, działających na rzecz etycznego traktowania zwierząt, opublikowała drastyczne wideo. Widać na nim, jak mężczyźni uderzają wielbłądy tak mocno, aż pojawiają się zakrwawione rany. Jeden ze zwierzaków został nawet przywiązany liną do jadącego pojazdu i ciągnięty za nim. Filmik został nagrany na targu wielbłądów, gdzie zwierzęta są sprzedawane do pracy rolniczej oraz turystycznej, a jeśli są zbyt stare lub wychudzone to tylko do rzeźni.