Polska zezwala na loty kilku liniom. Muszą spełniać specjalne warunki

Z powodu epidemii koronawirusa, od 15 marca do co najmniej 28 marca zostały zawieszone międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze z i do Polski. Wyjątek stanowią loty cargo bez ładunku, loty państwowe i mające na celu ochronę porządku publicznego, a także loty wykonywane w celu ratowania życia.

Urząd Lotnictwa Cywilnego, od dnia zawieszenia międzynarodowych połączeń pasażerskich, wydał też zgodę ośmiu przewoźnikom na przylot do Polski. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, chodzi m.in. o linie Aeroflot, Turkish Airlines i KLM. Muszą one jednak spełniać kilka warunków, a najważniejszy z nich jest taki – podczas lotu do naszego kraju na pokładzie nie mogą znajdować się pasażerowie. Mogą oni dopiero wejść do samolotu w Polsce, by następnie wyruszyć w drogę powrotną do swojego kraju.