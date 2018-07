Polski Orient. Tatarzy na Podlasiu

Nie trzeba jechać daleko, by zobaczyć meczety i mizary, posłuchać tęsknych tatarskich pieśni, skosztować baraniny. Na Białostocczyźnie od ponad 600 lat mieszkają wtopieni w lokalną społeczność, ale wciąż pielęgnujący swoją tradycję polscy Tatarzy.

Fenomen tej doskonale zintegrowanej, ale jakże barwnej mniejszości, doceniany jest na całym świecie . Ostatnio, w lipcu tego roku magazyn "Foreign Policy" poświęcił jej artykuł, okraszony fotografiami Selima Koryckiego. Autorka tekstu Sarah Wildman zauważyła, że "w ciągu kilku ostatnich lat skrajnie prawicowi nacjonaliści ciężko pracowali, by stworzyć obraz kraju jednorodnego etnicznie i w przeważającej mierze katolickiego". Tyle tylko, że to wizja przekłamana, bo nie uwzględniła Podlasia - regionu, który od setek lat jest domem dla tętniącej życiem muzułmańskiej wspólnoty .

Jacy są polscy Tatarzy

Tatarzy są w Polsce jedną z najmniejszych grup etnicznych . Liczbę wiernych należących do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu, szacuje się na parę tysięcy osób, z czego większość - jakieś 2 tysiące to polscy Tatarzy. Migrowali z Krymu i Azji Środkowej do Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej już w XIV wieku. Ich osadnictwo na ziemiach podlaskich ma związek z nadaniami ziem przywilejem króla Jana III Sobieskiego, w zamian za niewypłacony żołd.

Z kolei tatarski pogrzeb to najbardziej skomplikowany, ale i najbardziej skrupulatnie przestrzegany rytuał przejścia: ciało zmarłego składane jest do grobu, wprost na gołą ziemię.

To, co wyróżnia polskich Tatarów, to niezwykły patriotyzm. Przez kilkaset lat wiernie i dzielnie wspierali polskie wojsko, zbrojnie stając we wszystkich najważniejszych bitwach: pod Grunwaldem, Kircholmem, Wiedniem i Maciejowicami. Jeszcze w kampanii wrześniowej 1939 r., w 13. Pułku Ułanów Litewskich był szwadron tatarski. I dziś patriotyzm jest wśród nich postawą godną propagowania. Tatar Dariusz Szehidewicz - nauczyciel w białostockim gimnazjum i druh w drużynie harcerskiej - był nominowany do V edycji Nagrody „Anody" dla „Powstańców czasu pokoju", prestiżowego wyróżnienia Muzeum Powstania Warszawskiego.