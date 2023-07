Polski strażak o sytuacji w Grecji. "Naprawdę może być ciężko"

Aktualna sytuacja Rodos jest tragiczna, a wszystko przez niszczycielskie pożary, które trawią wyspę. - Wiemy, jak pożar tam szaleje, w związku z tym, że to są wyspy. Tam panują zupełnie inne warunki niż na lądzie. Naprawdę może być ciężko, jeśli chodzi o sytuację pożarową, a przede wszystkim o to, że pożar bardzo dynamicznie rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. Jego prędkość zaskakuje nawet najbardziej doświadczonych strażaków - mówił w programie "Newsroom WP" mł. kpt. Łukasz Nowak, rzecznik modułu GFFFV Poland. Zwrócił on również uwagę na zmiany klimatu, które sprawiają, że strażacy mają coraz więcej pracy.