Polskich turystów czeka sporo zmian. Niebawem wchodzi w życie nowa ustawa

1 lipca zacznie obowiązywać nowa ustawa o imprezach turystycznych. Skorzystamy na niej bardzo, bo nawet bankructwo biura podróży nie wpłynie na nasz urlop. Nie wcisną nam też kitu w sprawie leżaka czy minibaru - oferta będzie musiała być jasna i klarowna.

Nowa ustawa to duży ukłon w stronę urlopowiczów. Wraz z jej wejściem w życie, nawet upadek biura podróży nie przeszkodzi im w spokojnym odpoczynku na urlopie . Jednak to tylko początek szeregu zmian.

Nowe przepisy zostaną wprowadzone z prostego powodu – te aktualnie obowiąujące w Polsce przestały nadążać za zmianami zachodzącymi na rynku turystycznym. Ponadto muszą zostać dostosowane do prawa unijnego.

Zobacz też: Polscy turyści przestali się bać wyjazdów do Tunezji. Turcja i Egipt też wracają do łask

Ekspert podkreśla, że dzięki wprowadzonym zmianom konsumenci będą objęci ochroną na wypadek niewypłacalności biura, co może oznaczać nie tylko bezproblemowy powrót do kraju, ale również możliwość kontynuacji wypoczynku.

Biura podróży będą też musiały informować w swojej ofercie o wszystkich kosztach, inaczej klienci nie będą musieli płacić. Opis musi być szczegółowy i dobrze widoczny, tak by turysta nie miał wątpliwości, czy np. za wypożyczenie leżaka na plaży musi płacić, albo czy oferta minibaru w pokoju jest ujęta w opcji all inclusive. Jeśli w umowie nie będzie mowy o dodatkowych kosztach, to będzie je ponosił organizator wyjazdu.