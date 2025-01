Polskie Carcassonne. Niewielkie miasteczko niedoceniane przez turystów

Tym, co wyróżnia Paczków na mapie historycznych miast Polski, są imponujące, zachowane w doskonałym stanie mury obronne z 19 basztami i trzema wieżami bramnymi. Mury w takiej formie, w jakiej je dzisiaj widzimy, pochodzą z XVI w., ale otaczały one gród już znacznie wcześniej. Miasto zostało bowiem ufortyfikowane już w wieku XIV. W 1429 r. mury i baszty, z uwagi na zły stan techniczny, częściowo zburzono i w XVI w. zostały one odbudowane w nieco zmienionym kształcie. Odtworzono wówczas charakterystyczny krenelaż (blanki na szczycie).