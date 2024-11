Dwa miesiące po powodzi. "Dla kogoś z zewnątrz może wyglądać jakby nic się nie stało"

- Sezon narciarski zaczynamy zazwyczaj 6 grudnia, na Mikołajki i trwa on u nas nawet do świąt wielkanocnych - mówi nam Grzegorz Głód, dyrektor marketingu Zieleniec Sport Arena. - Dzięki specyficznemu, subalpejskiemu mikroklimatowi, jesteśmy miejscem, gdzie warunki do szusowania trwają najdłużej w Polsce. Ale zima w naszym kraju bywa kapryśna, a dwie ostatnie pokazały nam, że musimy rozwijać technologię naśnieżania. Zakupiliśmy więc sprzęt, który w odróżnieniu od zwykłych armatek pozwala na wytwarzanie śniegu, a właściwie suchego lodu przy dodatnich temperaturach nawet do 20 st. C bez względu na wilgotność powietrza.