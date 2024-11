Polskie królestwo siarki. Niewielkie miasto ma się czym chwalić

Tarnobrzeg leży w województwie podkarpackim. Dzieli go ok. 16 km od Sandomierza i ok. 75 km od Rzeszowa.

Szukając ważnych zabytków, można udać się do sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej. Wrażenie wywołuje już sama fasada XVII-wiecznego kościoła i pobliskiego klasztoru dominikanów. Warto wejść do środka, by zobaczyć obraz Matki Boskiej Dzikowskiej, który należał dawniej do rodziny Tarnowskich. Część wiernych wierzy, że czyni on cuda.