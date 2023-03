Sandomierz. Zwiedzanie "małego Rzymu" śladami nie tylko Ojca Mateusza

Jej bohaterką jest Halina Krępianka, która w XIII wieku ocaliła gród przed Tatarami, ponosząc za to najwyższą cenę. Młoda kobieta podczas kilku najazdów straciła wszystkich krewnych i postanowiła zemścić się na wrogach. Wpadła na zaskakujący pomysł, w którego wtajemniczyła wójta Wiktora. Przedostała się do obozu Tatarów i zeznała wodzowi, że rzekomo została pohańbiona przez mieszkańców. Obiecała wrogom, że zaprowadzi ich tajnymi, podziemnymi korytarzami do miasta. W ten sposób chciała ich zwabić do zasadzki. Wkrótce później Halina zaczęła oprowadzać ich po ciemnych lochach, a wtajemniczeni w spisek mieszkańcy zasypali wejście do kryjówki ogromnymi głazami. Tatarzy nie mieli szans na ucieczkę. Zginęli, a wraz z nimi młoda Halina, którą okrzyknięto sandomierską bohaterką.