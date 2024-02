Polskie złote miasto. Klimat nie do podrobienia

Wejście do kopani nieco przypomina bunkier, a na jej zwiedzanie należy poświęcić ok. pół godziny. W środku jest dość chłodno, warto wiec zabrać ze sobą cieplejsze okrycie, także w lecie. Zwiedzanie odbywa się w towarzystwie przewodnika, który zapozna nas ze wszystkimi istotnymi faktami związanymi z tym miejscem. Kopalnia jest czynna od maja do końca września, od środy do niedzieli, w godzinach 10-15:30.