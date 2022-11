Południowy Tyrol. Nowości dla narciarzy na sezon 2022/2023

Rosskopf/Monte Cavallo, kameralny ośrodek w dolinie Eisacktal / Valle Isarco, niedaleko za przełęczą Brennero, także zainwestował w nową gondolę, która szybciej i wygodniej wywiezie narciarzy na szczyt. Mimo że 20 km tras nie wydaje się dużą liczbą, to fakt, że w niedalekiej odległości leży kilka innych ośrodków o podobnej wielkości (np. Ladurns, Ratschings) sprawia, że urlopowicze mają dostęp do wielokrotnie większej liczby stoków na jednym skipassie. Dodatkowym atutem tamtejszych lokalizacji – prócz mniejszej liczby turystów i narciarzy na stokach – jest dostęp do ponad 10 km toru saneczkowego, dostępnego także po zmroku. Ten najdłuższy we Włoszech zjazd jest świetną zabawą nawet – a może i szczególnie – dla dorosłych.