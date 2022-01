Pomnik upamiętniający ludzkość, czyli wycieczka z apokalipsą w tle

Gdy studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że do ziemi zbliża się ogromna kometa, próbują wszystkich ostrzec. Nie ma wiele czasu, by ocalić świat – wyliczenia jasno pokazują, że naszej planecie zostało nieco ponad 6 miesięcy. Potem nastąpi zderzenie i… znany świat przestanie istnieć. Astronomowie próbują zwrócić uwagę beztroskiej pani prezydent, występują w cieszącym się dużą popularnością porannym programie The Daily Rip, tłumaczą, ostrzegają… Wydaje się jednak, że to wszystko na nic. Opinia publiczna bardziej interesuje się rozstaniem pary celebrytów niż zbliżającą się apokalipsą, a naukowcy stają się co najwyżej bohaterami memów i mało poważnych artykułów. Ostrzeganie ludzkości przed kosmicznym zagrożeniem staje się zadaniem karkołomnym i prowadzi do wielu zabawnych sytuacji. Media społecznościowe są pełne spekulacji na temat tego, czy kometa tak naprawdę istnieje. Opinia publiczna jest zmanipulowana i podzielona. Mnożą się teorie spiskowe, a osoby u władzy starają się jak najwięcej zyskać. Brzmi znajomo?