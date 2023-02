Ponad 1000 lotów z Polski odwołanych. Linie lotnicze zaktualizowały siatkę połączeń

Dużo mniej lotów do Polski odbędzie się także z lotniska w Monachium. Liczba połączeń do Gdańska została zmniejszona z 589 do 434, do Krakowa z 837 do 651, do Poznania z 589 do 434, do Warszawy z 837 na 831, a do Wrocławia z 620 na 524.