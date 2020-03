Ponad 3,5 tys. osób przebranych za Smerfy. Francuzi za nic mieli koronawirusa

Francuzi zaskoczyli wszystkich pogodą ducha i sporą lekkomyślnością. W Landerneau pobito rekord świata w największym w historii zgromadzeniu ludzi przebranych za Smerfy. Uczestnicy za nic mieli epidemię koronawirusa i zalecenia WHO.

Zgodnie z UPI, dokładnie 3549 ubranych na niebiesko osób zgromadziło się w francuskiej miejscowości, by pobić ustanowiony w 2019 r. poprzedni rekord świata. Zgromadziły się wówczas 2762 osoby. W niedzielę we Francji wprowadzono zakaz publicznych zgromadzeń powyżej 1000 osób. Rekordzistom udało się pobić rekord w ostatniej chwili.

- Uznaliśmy, że nie ma co się zamartwiać i jako Francuzi postanowiliśmy, że nie poddamy się i pobijemy rekord – mówi jeden ze Smerfów na wideo zamieszczonym w serwisie YouTube. – To było ważniejsze. Koronawirus to nic takiego. Właściwie to nic – komentował inny.