Ponad pół miliona złotych na świąteczne oświetlenie. To wersja oszczędna

- Jeżeli chodzi o koszty, to zamierzamy zmieścić się w tej samej kwocie, co w roku ubiegłym. Chcemy zamontować dodatkowe świąteczne dekoracje wokół wyremontowanego dworca kolejowego i autobusowego. Dodatkowe świąteczne oświetlenie pojawi się też przy nowo powstałym rondzie przy wjeździe do Zakopanego na Spyrkówce – powiedział PAP burmistrz Dorula.