"Poprawione" testy na koronawirusa. Turyści fałszują je w programach do edycji zdjęć

Coraz częściej wejście na pokład samolotu lub wpuszczenie na teren danego państwa wiąże się wykonaniem "covidowego" testu oraz oczywiście otrzymaniem negatywnego wyniku. Różne kraje mają co do testów odmienne wymagania. Najczęściej prosi się o pokazanie kwitka, na którym widnieje informacja o dacie wykonania badania oraz czy wynik jest pozytywny, czy negatywny.

Koronawirus – turyści coraz częściej podrabiają testy

Inny anonimowy rozmówca firmy Motherboard wybrał mniej wyrafinowany program do obróbki zdjęć niż Photoshop – Micorosoft Paint – i również zmienił informacje na teście przed wyjazdem do Chorwacji. Przeszedł kontrolę, ale nie wszystkim się udaje. Chorwaci niedawno, w ciągu zaledwie tygodnia, zatrzymali 40 podróżników, którzy sfałszowali wyniki testów. Natomiast na początku roku nastoletnia Holenderka została aresztowana przed wejściem do samolotu, gdy okazało się, że była zarażona koronawirusem, a test, na którym widniała informacja o pozytywnym wyniku, przerobiła na negatywny.

Brak rzetelnej weryfikacji wyników "covidowych" testów

Firma Motherboard dotarła do informacji, że większość personelu pokładowego nie przechodzi szkoleń, pozwalających sprawdzić wiarygodność testu na obecność koronawirusa. Przyznał to m.in. pracownik stowarzyszenia lotniczego Airlines for America. Dużo bardziej skrupulatni są kontrolerzy na lotniskach, jednak nie we wszystkich portach weryfikują oni wiarygodność testów.