Twardy lockdown w Holandii. Mieszkańcy szukają sposobów na wychodzenie z domów podczas godziny policyjnej

Godzina policyjna w Holandii – nie wszyscy mieszkańcy dadzą się zamknąć w domach

Holandia - wysoka kara za złamanie godziny policyjnej

Wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość mieszkańców Niderlandów będzie musiała pogodzić się z brakiem możliwości wychodzenia z domów przez najbliższe tygodnie. To pierwsza ogólnokrajowa godzina policyjna od czasów drugiej wojny światowej. Będzie trwać co najmniej do 9 lutego. Za jej złamanie grozi kara finansowa w wysokości 95 euro, czyli ok. 430 zł.