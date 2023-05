Popularne atrakcje najsłabiej oceniane przez turystów

Inny popularny bazar - tym razem turecki - zajął pozycję tuż obok targu wietnamskiego. Mowa o Wielkim Bazarze w Stambule. Jego średnia ocena to 4,4. Nie zmienia to jednak faktu, że w minionym roku miejsce to odwiedziło 40 mln turystów. To, co zostało skrytykowane przez jedne osoby oceniające, jest jednocześnie zaletą i atrakcją dla wielu innych osób. Mowa o wszechobecnych podróbkach markowych rzeczy i kosmetyków.