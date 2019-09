Port Lotniczy Gdańsk. Dla spragnionych woda przed odlotem za darmo

Czekając na samolot, często szukamy wody w sklepach na lotnisku. Jej cena jednak czasami potrafi zszokować. Port Lotniczy Gdańsk zaproponował ciekawe, a przy tym bardzo ekologiczne, rozwiązanie dla pasażerów.

Na gdańskim lotnisku pojawiło się tzw. poidełko, z którego można napić się wody bezpośrednio z kranu albo nalać ją do swojej butelki. "Czekamy na spragnionych pasażerów" - czytamy na profilu lotniska na Facebooku. To inicjatywa Portu Lotniczego Gdańsk i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

"Podążając za wymogami ekologii, ale przede wszystkim za potrzebami naszych pasażerów, uruchomiliśmy na gdańskim lotnisku źródło wody do picia. Każdy, kto odlatuje z Gdańska i ma na to ochotę, może się napić wody ze źródła. Może ją także nalać do swojego kubka lub bidonu" - czytamy w komunikacie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.