Potraktowali samolot jak klub nocny. Przez nich odwołano lot

Obrażali obsługę, przeklinali w obecności dzieci i oddawali mocz na podłogę w toalecie. Uczestnicy wieczoru kawalerskiego siali takie spustoszenie na pokładzie samolotu, że w ostateczności lot został odwołany.

Pasażerowie piątkowego lotu z Bristol Airport do czeskiej Pragi czują żal i niesmak z powodu prostackiego zachowania części pasażerów, przez których ich plany weekendowe nie doszły do skutku. Nathan Rees i jego koledzy wybierali się do stolicy Czech w ramach wieczoru kawalerskiego. Jak twierdzą podróżni, mężczyźni już od samego wejścia do samolotu potraktowali go jak klub nocny.