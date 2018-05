Powietrzne taksówki już w Łodzi. Nie są takie drogie

Największy w Europie Centralnej ośrodek szkolenia pilotów oferuje prywatne podróże powietrznymi taksówkami. Brzmi niemożliwie? A jednak. Taxi air i centrum lotów biznesowych są już w Łodzi.

Taxi air może nas zabrać z dowolnego miejsca w Polsce i przetransportować w krótkim czasie na jedno z 86 lądowisk na terenie całego kraju. Gdzie chcielibyście lecieć? Do Arłamowa, Jastarni czy na Hel? Dwusilnikowe samoloty Tecnam P2006T , lądują nawet w nocy, na krótkich, trawiastych lądowiskach. Może akurat takie jest wpobliżu waszego domu?

Firma jest w stanie z dnia na dzień, a nawet w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia podstawić taksówkę pod wskazany terminal, a my tylko dojeżdżamy na lotnisko, szybko przechodzimy kontrolę i cyk, siedzimy w taksóweczce. Czas od wejścia do terminala do odlotu samolotu nie zajmuje więcej niż 7 minut.