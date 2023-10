Pożar na wakacyjnej wyspie. Ewakuowano tysiące osób

Kolejny pożar na Teneryfie

Obecnie służby obrony cywilnej Wysp Kanaryjskich walczą z dużym pożarem trawiącym lasy oraz łąki na Teneryfie. Do czwartkowego popołudnia ewakuowano z północnej części hiszpańskiej wyspy ponad 3,2 tys. osób. Jak podają władze Teneryfy, ponad trzy tys. osób, które musiały opuścić swoje domy, to mieszkańcy gminy Santa Ursula. To tam w środę 4 października br. w późnych godzinach wieczornych zaobserwowano płomienie.