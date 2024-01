Praca połączona z wypoczynkiem. Oto plusy i minusy workation

Nie każdą pracę można zabrać na urlop

Idea łączenia pracy z wypoczynkiem nie jest jednak pozbawiona pewnych wad. Jako pierwszą spośród nich warto wymienić fakt, że nie każdy będzie w stanie wcielić ją w życie – nie jest to nowiem idea równie uniwersalna, co równie popularny w ostatnich miesiącach trend staycation, czyli wakacje blisko domu. Nie brakuje bowiem zawodów, których nie sposób wykonywać zdalnie, a co za tym idzie, ich przedstawiciele nie będą mogli skorzystać z atutów workation.