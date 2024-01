Szykuje się tegoroczny hit. Egzotyczny kraj postawił sobie ambitne cele

Portal National Thailand poinformował, że w tym roku w Tajlandii działalność rozpocznie dziewięć nowych linii lotniczych. I choć będą obsługiwać głównie loty krajowe, to znacznie zdynamizuje to turystykę wewnętrzną. Władze kraju dofinansowują też początkujących przedsiębiorców, co ma, zdaniem ekspertów, pomóc w poprawie sytuacji gospodarczej.