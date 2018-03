Pracownik lotniska zachował się na medal. "Stałam tak parę minut i patrzyłam przez szybę"

Podróż samolotem z psem to często koszmar dla właścicieli i samych pupili. Na szczęście, dzięki takim osobom, jak jeden z pracowników lotniska Chopina, może być bardziej znośna. Brawa dla tego pana!

Na szczęście okazało się, że doświadczenia z podróży do Polski są zupełnie inne. Sytuacja z lotniska Chopina chwyta za serce. - Gdy wylądowaliśmy w Polsce, wypatrywałam przez szybę, czy West doleciał z nami szczęśliwie. Zobaczyłam, jak jeden z pracowników lotniska uspokaja mojego psa. Stałam tak parę minut, a on siedział obok Westa, mówił coś do niego, starał się go głaskać przez klatkę. Potem podszedł drugi pracownik i też coś do niego mówił. Strasznie to było miłe – przyznaje.