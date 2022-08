Praga to nie tylko muzea. "Można się pobawić"

Praga wielu turystom kojarzy się przede wszystkim z licznymi zabytkami i muzeami, ale to również miasto, które oferuje inne rozrywki. - Można się pobawić. Całe Stare Miasto nocą jest jeszcze piękniejsze niż za dnia, światło wiele robi. Most Karola nocą wygląda cudownie [...] Imprez tu za wiele nie ma, ale oczywiście każdy znajdzie dla siebie, to czego szukać. Czesi mają też taką kulturę, że oni wolą raczej pogawędzić sobie przy piwie - mówiła dziennikarka WP Turystka Monika Sikorska w programie "Newsroom" WP.

Rozwiń